تزويد المركز بأحدث التجهيزات والمعدات التي تمكنه من أداء مهامه وفق أفضل معايير الجودة العالمية

العومي: المركز في المستشفى الأميري وسيعمل على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع والعطلات والمناسبات

افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي مركز الكويت لمراقبة السموم كأول مركز متخصص في متابعة حالات التسمم وتقديم المشورة والخطط العلاجية ومراقبة المواد السمية والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في إضافة نوعية للخدمات الوقائية والعلاجية لدى الوزارة.



وقال وزير الصحة في تصريح صحافي على هامش الافتتاح إن المركز يعد إضافة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية التخصصية، إذ يضطلع بعدد من المهام وتوفير المعلومات التي ترتكز على البراهين والأدلة العلمية فيما يخص حالات التسمم.



وأشار الوزير إلى تزويد المركز بأحدث التجهيزات التي تمكنه من أداء مهامه وفق أفضل معايير الجودة وإرساء الآليات المنظمة لسير العمل، مضيفا أن المركز يعد أول مركز متخصص في البلاد لتقديم المشورة الطبية والخطط العلاجية للطاقم الطبي حول الحالات الناتجة عن التسمم وتقديم المشورة في آلية تقديم المضادات السمية.



من جانبه، أوضح رئيس المركز د.عبداللطيف العومي أن المركز يختص بتنظيم الفحوصات المخبرية المتعلقة بالسموم وإعداد الدراسات الخاصة بحالات التسمم والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المواد السمية وتدريب الطواقم الطبية.



وأوضح، د.العومي الآلية التنسيقية لاستقبال المشورات الطبية، وأن ذلك يكون من خلال تلقي «اخصائي معلومات السموم» الاستشارات هاتفيا على مدار الساعة، حيث يتم أخذ بيانات الحالة والاستفسار عن الأعراض والتاريخ المرضي والفحوصات وتفاصيل المادة المسببة للأعراض.



ولفت إلى انه بعد ذلك يتم إعطاء الخطة العلاجية بناء على المعلومات المعطاة من الطبيب المعالج وبناء على البروتوكولات المتبعة في المركز، مضيفا أن المركز يعمل على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع والعطل الرسمية والمناسبات.



وأوضح د.العومي أن حالات التسمم التي يتعامل معها المركز تشمل جميع الحالات الناتجة عن التسمم بسبب المكملات الغذائية أو الأدوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيميائية أو المخدرات أو الأبخرة السامة أو الأطعمة أو السموم البيولوجية أو الإشعاعية أو سموم المعادن الثقيلة أو النباتات أو حالات التسمم الناتجة عن الفطر السام أو لدغات الأفاعي والعقارب أو سموم الكائنات البحرية بمختلف أنواعها.



وقد أنشئ وفقا للقرار الوزاري 162 لسنة 2023، ويقع في مستشفى الأميري، وهو يتبع إداريا وفنيا «مجلس أقسام الطوارئ».



ومن أبرز اختصاصات المركز:



٭ تقديم المشورة الطبية والخطط العلاجية للطاقم الطبي حول الحالات الناتجة عن التسمم.



٭ تقديم المشورة في آلية تقديم المضادات السمية Antidote.



٭ تنظيم الفحوصات المخبرية المتعلقة بالسموم.



٭ متابعة حالات التسمم.



٭ إعداد الدراسات الخاصة بحالات التسمم.



٭ التنسيق مع الجهات المعنية لرصد المواد السمية.



٭ تدريب الطواقم الطبية.