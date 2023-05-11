حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا برنامجا تدريبيا حول العلاجات الدوائية للتحكم في مرض السكري خصص للصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة في رئاسة الأركان العامة للجيش، وذلك على مدى يومين متتاليين، وقد حضر الورشة 40 مهنيا مختصا من رئاسة الأركان، وقامت بتقديمها الصيدلانية المختصة أمينة القصار من معهد دسمان للسكري، وذلك تحت إشراف رئيس قسم الصيدلة بالمعهد أحمد الضويحي. وتطرقت ورشة العمل لعدة مواضيع ذات أهمية من بينها نشأة مرض السكري وأنواعه المختلفة، وأنواع الأنسولين وهبوط السكري وأدوية مرض السكري الحديثة ومضاعفات المرض وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وينبع تنظيم هذه البرامج التدريبية وورش العمل، من إيمان المعهد بأهمية الإسهام في التطوير التدريبي المستمر والتعاون المثمر والبناء بين كل مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.