أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته لمسابقة الكويت الثانية للعلوم الحياتية للمرحلة الثانوية تحت عنوان «شركاء في التنمية والتعليم» بكلية العلوم الحياتية ـ جامعة الكويت، والتي تسلط الضوء على القدرات والمهارات العلمية لطلاب المرحلة الثانوية، وتهدف إلى رعاية الطلاب ذوي القدرات العليا في التفكير العلمي وتشجيعهم على البحث وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول المرحلة الجامعية وتحديدا كلية العلوم الحياتية، حيث قدم الطلبة مشاريعهم في عدة مجالات، منها: العلوم البيئية، علوم الغذاء والتغذية، علوم اضطرابات التواصل، نظم المعلومات المحاسبية.



وانطلاقا من اهتمامه بفئة الشباب ومسؤوليته الاجتماعية في دعم المشاريع المرتبطة بالاستدامة والبيئة وغيرها من المشاريع التي تحفز الجانب الفكري والإبداعي لدى الطلبة الدارسين باعتبارهم قاطرة التطور والنمو في المجتمع، تواجد البنك التجاري في معرض المشاريع كراع للمسابقة لدعم وتشجيع المشاركين في المسابقة وتهنئة الفائزين بجوائز المسابقة، إذ حرص ممثلوه على حضور حفل ختام المسابقة وإعلان الفائزين وتكريمهم بالجوائز، حيث حظيت مشاركة البنك ودعمه للأنشطة والمشاريع الطلابية بجامعة الكويت على الشكر والتقدير من قبل الجامعة.



ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يحرص على تحقيق الشمول المالي بطرح منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع ومنها فئة الشباب، إذ يستمر اهتمام البنك بالشباب ومستقبلهم، من خلال حساب «YOU» المخصص للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، وهو الحساب الأمثل لهذه الفئة، لاسيما أن الحساب يوفر لهم فرصة الاستفادة من مميزات متعددة عند فتح الحساب، منها حصولهم على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا كويتيا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى «التجاري»، بالإضافة إلى دخول السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا، فضلا عن فرصة الاستفادة من الخصومات الفورية والعروض الترويجية على مدار العام.