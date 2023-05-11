عقدت جمعية «عطاء» للعمل الإنساني اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة الإنجازات السنوية، حيث استعرضت خلال الاجتماع التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢ وأعمالها في مختلف المجالات. وقد حضر الاجتماع ممثلو وزارة الشؤون ومكتب التدقيق والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، وترأسه رئيس مجلس الإدارة بدر فالح العازمي.



واستعرض العازمي إنجازات السنة المالية ٢٠٢٢، وتــنـــاول أعمــال الجمعية التي حققتها في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والإنشائية والصـحـيــة والدينــيـــة والموسمية والإغاثية والتي استفاد منها العديد من الدول داخل الكويت وخارجها، كما استعرض المسودة الختامية للتقرير المالي عن للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بالتعاون مع مكتب الوحدة لتدقيق الحسابات.



وتطرق الاجتماع الى مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ وترشيح مكتب الوحدة لتدقيق حسابات الجمعية، مؤكدا ان بناء المجتمعات القوية يعتمد على بناء العنصر البشري الذي يعتبر الدعامة الأساسية لبناء الدول.