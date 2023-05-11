أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لملتقى «Seniors Expo»، أحد أكبر المعارض التعليمية التي تم تنظيمه تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مستشار الجامعات الخاصة. وأقيم المعرض بحضور مدير إدارة البعثات الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فهد الخليفة، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين من مختلف الجهات المشاركة. وتندرج رعاية stc للملتقى ضمن مبادرتها «upgrade» وهي منصة مخصصة لمساهمات stc في قطاع التعليم وتتماشى هذه المبادرة مع جهود الشركة في رعاية وتنظيم الفعاليات التعليمية، ما يعكس التزامها المستمر بدعم قطاع التعليم في الكويت، علاوة على ذلك، تركز استراتيجية stc على جذب المواهب الكويتية الشابة للانضمام إلى عائلة stc، حيث يمكنهم صقل وتطوير مهاراتهم داخل بيئة وثقافة مشجعة تدفع للابتكار.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: سعداء بالمشاركة في ملتقى تعليمي مؤثر للغاية شهد مشاركة مختلف الكليات والجامعات في الكويت، والترحيب بالطلاب من أكثر من 120 مدرسة ومن خلال رعاية ملتقى Seniors Expo من خلال مبادرتنا التعليمية upgrade، نحن لا نسهم فقط في توفير الفرص التعليمية للشباب الكويتي، ولكن أيضا تسليط الضوء على دورنا الاستراتيجي في تعزيز وتنمية التعليم داخل المجتمع. وأضافت الجاسم: صممت stc برنامجها للمسؤولية المجتمعية لخدمة ودعم المجتمع، وتلبية مختلف الاحتياجات والتحديات المجتمعية.