تتحول جادة الشانزليزيه في باريس يوم الأحد 4 يونيو، فصلا دراسيا تجرى فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، على ما أعلن منظمو هذا النشاط الأربعاء.



وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الأحد 4 يونيو، بمبادرة منها، «مسرحا للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم». وسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين محطة «جورج الخامس» لقطارات الإنفاق (المترو) وساحة ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أسود (هو عبارة في الواقع عن شاشة عملاقة).