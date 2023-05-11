منصور السلطان - عبدالله قنيص



استطاع رجال قطاع الأمن الجنائي إلقاء القبض على شاب في العقد الثاني من عمره، لقب بـ «حرامي المنازل»، سجلت ضده 16 قضية جنائية سرقة في نطاق محافظة الجهراء. رجال قطاع الأمن الجنائي وبعد تزايد قضايا السرقة عن طريق الكسر في مناطق الصليبية والنعيم وتيماء وسعد العبدالله قاموا بتكثيف العمل ومراقبة جميع القضايا البالغ عددها 16 قضية، وخلال 48 ساعة تبين أن المتهم الشاب في العقد الثاني من عمره متوار عن الأنظار، وبعد البحث والتحري تم رصد المتهم في منطقة الصليبية، وخلال ارتكابه سرقة منزل تم إلقاء القبض عليه وبحوزته بعض المسروقات.