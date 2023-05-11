حلت الساعة الواحدة مساء امس في لندن دون انطلاق دقات جرس ساعة بيج بن الشهيرة، فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسية في مبنى البرلمان البريطاني. وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا الساعة 12.55 مساء (11.55 بتوقيت غرينتش)، مما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة مساء، وبعد ذلك بنصف ساعة تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو 5 دقائق، بحسب شهود من «رويترز». وبحلول الساعة 1:47 مساء تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت. وقال متحدث باسم مجلس العموم: «علمنا أن عقارب الساعة في برج إليزابيث سجلت تأخيرا مؤقتا بعد ظهر الأربعاء».