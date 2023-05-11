أطلق صانع الأفلام المستقل كورتيس ريان وودسايد فيلما وثائقيا عن كليوباترا السابعة، آخر ملكات الأسرة المقدونية في مصر، وذلك بالتزامن مع بدء عرض منصة نتفليكس الترفيهية فيلما عن هذه الشخصية التاريخية أثار غضب الأثريين المصريين.



فيلم وودسايد، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة وظهر فيه عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس وعالمة الآثار كاثلين مارتينيز من الدومنيكان، حقق آلاف المشاهدات داخل مصر خلال الساعات الأولى من بثه على يوتيوب.



ويقول وودسايد المولود في جنوب أفريقيا «يعتقد الجميع أنهم يعرفون كليوباترا، ويملك كل منهم رأيا مختلفا عنها، لكن معظم هذه الآراء حديثة، ومبنية على أفلام، وقصص مضللة»، مشيرا إلى أن فيلمه يهدف لإظهار الوجه الحقيقي للملكة الشهيرة.



ويملك وودسايد (28 عاما) في رصيده عددا من الأفلام الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة متاحة، عبر قناته على موقع يوتيوب للتسجيلات المصورة، حققت عشرات الآلاف من المشاهدات. ولم يعتمد فيلمه على أي مشاهد تمثيلية أو محاكاة للشخصيات التاريخية لكنه عرض رؤوس تماثيل وعملات معدنية أثرية مكتشفة في مصر تحمل صورة كليوباترا السابعة.