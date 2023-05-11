

ينظم الأولمبياد الخاص الكويتي بطولة مجمعة في عدد من الألعاب الرياضية مع الجيش الأميركي في معسكرة بمنطقة عريفجان ضمن استعدادات الأولمبياد الخاص لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية (برلين 2023) التي ستقام خلال الفترة من 12-26 يونيو المقبل.



جاء الإعلان عن ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلسي إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي ونادى الطموح الرياضي إلى معسكر الجيش الأميركي بعريفجان، حيث صرحت رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي بأن الزيارة جاءت تأكيدا للعلاقات الطيبة والتعاون المميز بين نادى الطموح الممثل الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي والجيش الأميركي في العديد من البطولات والفعاليات الرياضية والاجتماعية في إطار تعزيز الدمج الرياضي والاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة من منتسبي النادي، لاسيما وأن الجيش الأميركي يضم في صفوفه العديد من الخبرات المتميزة في أنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص، ومضيفة انه تم الاتفاق أيضا على كل الترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة نهاية الشهر الجاري وتفقد الملاعب والصالات التي ستقام عليها الفعاليات. هذا، وقامت الزواوي ورحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي خلال الزيارة بتكريم المقدم أماندة جاين مسؤول الشؤون المدنية (G9) في معسكر عريفجان.



من جانب آخر، تواصل الفرق الرياضية للأولمبياد الخاص استعداها للمشاركة في دورة الألعاب العالمية، حيث أقام فريق الفروسية معسكرا خارجيا في مصر، كما يقيم فريق ألعاب القوى معسكرا تدريبيا في تونس يشارك بعدها في ملتقى التشيك لألعاب القوى ودورة الألعاب العالمية، فيما تنخرط باقي الألعاب الرياضية في تدريبات يومية بالكويت.