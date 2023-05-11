ينتقل مان سيتي الإنجليزي إلى «ستاد الاتحاد» وهو على المسافة ذاتها من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وذلك بعدما عاد من ملعب العملاق الملكي بالتعادل 1-1 الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي الفصل الأول من المواجهة الثـأرية لـ «السيتي»، كان المضيف الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة خلافا لمجريات اللعب (36)، قبل أن يرد البلجيكي كيفن دي بروين بهدف أروع من مسافة بعيدة أيضا حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل (67)، ويأمل «السيتي» أن يكون هذا التعادل مفتاح ثأره من ريال الذي حرمه من التأهل إلى نهائي الموسم الماضي.



وانتظر الجميع أن يكون النرويجي إرلينغ هالاند الخطر الأكبر على ريال، إلا أن الأخير عرف كيف يوقفه تماما ليكون الحاضر الغائب في اللقاء، ما سيجعله متحفزا للتعويض إيابا الأربعاء المقبل من أجل الإبقاء على أمل فريقه بلقبه الأول في المسابقة.



ويمني «السيتي» الذي لم يخسر في 21 مباراة متتالية ضمن مختلف المسابقات، النفس بمعادلة رقم جاره وغريمه مان يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد المتوج بثلاثية دوري الأبطال والدوري الممتاز وكأس إنجلترا في موسم 1998-1999.



من جانبه، أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي استيائه من نتيجة التعادل، وقال: «لدينا مشاعر جيدة جدا، حيث تنافسنا وقاتلنا وربما كنا نستحق الفوز، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، مان سيتي سيطر على الكرة في أول 30 دقيقة، لكن هذا لم يقلقنا، لأننا كنا في وضع جيد بالدفاع، وفي الشوط الثاني تعاملنا بشكل أفضل منذ البداية، وكنا قادرين على الفوز».



وحول غضبه بعد تسجيل «السيتي» لهدف التعادل، ذكر أنشيلوتي أن «الكرة كانت خارج الملعب قبل أن تدخل شباكنا، ولم يكن الحكم منتبها جدا، وأعطاني البطاقة الصفراء حين اعترضت، وكنت غاضبا بالفعل»، مضيفا «كلانا نشعر بتحقيق نتيجة جيدة، والآن حان دورنا للقتال خارج أرضنا، ولن نكون وسط جماهيرنا، لكنهم سيحضرون معنا بقلوبهم».



من جهته، أكد مدرب مان سيتي جوسيب غوارديولا، أن مباراة فريقه «كانت متقاربة»، وقال: «علينا التعلم وتقديم أداء أفضل في مباراة الإياب، عندما كنا أفضل سجلوا، وعندما كانوا أفضل سجلنا، مباراة مكثفة ومتقاربة»، مضيفا: لقد مررنا أحيانا بلحظات جيدة، وأحيانا كان الأمر صعبا بسبب جودة الكرة التي يقدمونها، كما أنهم يملكون الخبرة والجودة، وفي المجمل عندما تلعب هذا النوع من المباريات، يكون الأمر أشبه بمباراة فاصلة.