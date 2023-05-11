

أكد أمين السر العام لاتحاد التنس فالح العتيبي، أن مجلس الإدارة قرر زيادة عدد البطولات الدولية التي ستشارك فيها منتخباتنا الوطنية في الموسم 2023-2024 لتصل إلى 12 بطولة للناشئين والرجال، لأجل النهوض باللعبة والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بمختلف مراحلهم السنية، مباركا لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد على الثقة الكبيرة من قبل الجمعية العمومية، والتي وضعت الجميع أمام تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.



وذكر العتيبي أن حفل ختام الموسم الرياضي الحالي، الذي سيقام مساء الأحد المقبل في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس تحت رعاية شركة «هاتف2000»، سيشهد عددا من الفعاليات، وقال:«سيشهد حفل الختام العديد من الفعاليات المتنوعة والمفاجآت، بالإضافة إلى إقامة المباراة النهائية لفردي الرجال في الـ 6:00 مساء بين الفائزين من الدور نصف النهائي، وهم: بدر عنتر، ويعقوب محمد، وعيسى قبازرد، وحسن الموسى، كما سيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس التفوق العام للعبة، وهناك جوائز مالية وعينية للجماهير مقدمة من «هاتف 2000» لتحفيز الجماهير المحبة لرياضة «الكرة الصفراء» لحضور حفل الختام».