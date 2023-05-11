

حققت البطلة الكويتية فاطمة محمد الميل إنجازا كويتيا باهرا، إذ اقتنصت ميداليتين ذهبيتين وارتقت المركز الأول في مسابقتين في بطولة الفيغر سكيتينغ العالمية «الإمارات سكيت» والتي أقيمت مؤخرا في مدينة العين بدولة الإمارات الشقيقة. وقد حصدت البطلة فاطمة المركز الأول مكرر في مسابقة وأيضا المركز الأول بمسابقة ثانية وحصدت من خلالها ميداليتين ذهبيتين. «الأنباء» تحدثت الى البطلة فاطمة التي اكدت أنها ساهمت هي وزميلاتها في تحقيق نتائج رائعة بهذه المسابقة ورفع اسم الكويت في هذه الرياضة ببذلهن الجهود طوال أيام وأسابيع من التدريب.



وأكدت فاطمة أنها تتطلع الى المشاركة في مسابقات عربية ودولية أخرى لتحقيق انجازات جديدة للكويت.