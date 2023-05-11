

بعد غياب 8 سنوات عن مشاركة الكويت في فعاليات وأنشطة الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، شارك وفد الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية الذي عقد في دبي وشهد انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بناء على قرار الجمعية العمومية، والتي تنافس فيها 13 مرشحا على مناصب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق. وقدم المقصيد الشكر للإمارات على نجاحها في استضافة اجتماعات الآسيوي بداية من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية الذي نتج عنه تخفيض مدة عضوية المكتب التنفيذي، لتكون 4 سنوات بدلا من 6 سنوات أسوة بباقي الاتحادات الإقليمية والدولية للرياضة الجامعية.



وأضاف المقصيد: «نجحنا في تقريب وجهات النظر لعرب آسيا وتوحيد الصفوف خلال الانتخابات من خلال الاجتماعات التي تمت قبل الانتخابات، وكان لنا دور كبير في ذلك أسفر عن تحقيق 3 مقاعد في المكتب التنفيذي من خلال الإماراتي علي مسري والسعودي الدكتور خالد المزيني واللبناني سامي قرة، في إنجاز يحسب لصالح الكويت في توحيد الجهود العربية والخليجية لحصد هذه المقاعد».



وبين أن وفد الكويت نجح في فتح قنوات اتصالات بعدد من الاتحادات الآسيوية كبداية لإبرام اتفاقيات خلال الفترة المقبلة لتبادل الخبرات على مستوى الكوادر الفنية والإدارية من أجل رفع مستوى كوادر الاتحاد على مستوى التعليم المدرسي والجامعي مما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات.