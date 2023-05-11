أعلنت شركة أصول للاستثمار عن نتائجها المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 305.84 ألف دينار، بما يعادل 2.42 فلس ربحية للسهم الواحد وبنسبة نمو بلغت 40% وذلك بالمقارنة بأرباح بلغت 219.13 ألف دينار ما يعادل 1.47 فلوس ربحية للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام 2022.



ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، والذي بلغ إجماليه بنهاية الربع الأول من عام 2023 مبلغ 14.9 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022 مبلغ 17.6 مليون دينار أي بانخفاض بنسبة 15% وهذا يعود الى قيام الشركة بتخفيض رأس المال في العام الماضي.



وقد حافظت الشركة على القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2023 الذي بلغ 118 فلسا للسهم. بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي على الرغم من توزيع الشركة أرباح بواقع 9 فلوس للسهم الواحد، وشهدت الإيرادات التشغيلية نموا بنسبة 16% إلى 462.38 ألف دينار مع نهاية مارس 2023، وذلك مقارنة بمبلغ 397.79 ألف دينار بالفترة نفسها من 2022.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة أصول للاستثمار سليمان العميري: «نعمل ضمن استراتيجية واضحة تهدف الى تحقيق القيمة والنتائج المرجوة والمتمثلة بالارتقاء بمحفظة أصول الشركة وتعزيز قدرة الشركة على زيادة الإيرادات بصورة أساسية، والسير على طريق تحقيق النمو المستدام والأداء الإيجابي الذي يقدم قيمة مضافة للمساهمين، وستواصل الشركة مسيرة العمل على تنفيذ محاور استراتيجيتها التي تركز على تنويع محفظتها الاستثمارية».



جدير بالذكر، أن الشركة بدأت في جني ثمار إدارتها الحصيفة وملاءتها المالية القوية والتي تمثلت في الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك المحلية بقيمة 5 ملايين دينار كويتي تم الإفصاح عنها خلال الربع الأول من العام الحالي سيتم استخدامها لتعزيز الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للشركة، ومن المأمول أن ينعكس ذلك إيجابا على نتائج أعمال الشركة في الفترات المالية القادمة.