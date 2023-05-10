الكويت - عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق سلسلة HUAWEI P60 ومنتجات هواوي الرائدة في دبي، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة، بما في ذلك هاتف HUAWEI P60 Pro، وهاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي، سماعات HUAWEI FreeBuds 5، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook D 14.



وقال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على الرغم من أن طريقنا إلى الأمام لايزال مليئا بالتحديات، فإن استثمارنا في الابتكار لن يتغير، ولن يتغير تصميمنا على مواصلة تطوير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. لن تتخلى هواوي أبدا عن الأسواق الخارجية، وسنظل ملتزمين ببناء علامة تجارية عالمية رفيعة المستوى. مع توفر جميع هذه الأجهزة الرائدة محليا، نحن حريصون على توفير تجربة مستخدم ذكية ورائدة في الصناعة لعملائنا».



يعد هاتف HUAWEI P60 Pro تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي، وهو مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر، ويتميز لون روكوكو بيرل - Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي. لقد جمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro. ويؤكد الهاتف أيضا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضو العين - Eye of Light لوحدة الكاميرا، وهذا يدمج جوهر التصوير في جمالياته.



يعد نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرا حقيقيا لقواعد اللعبة. مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.

يتميز الهاتف أيضا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. يضمن زجاج كونلون، إلى جانب مقاومة الماء IP68، طول عمر الهاتف، مما يجعله متينا بقدر ما هو أنيق.

سيكون هاتف HUAWEI P60 Pro متاحا للطلب المسبق في الكويت بتاريخ 18 مايو 2023 من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي



هاتف HUAWEI Mate X3 هو هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارا جديدا للتصميم النحيف وخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي. إنه أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيه و5.3 مم عند فتحه. الهاتف أيضا خفيف الوزن بشكل لا يصدق، حيث يزن 239 جراما فقط. إنه يحقق اختراقات في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة. إلى جانب ذلك، يوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها. يحقق هذا الهاتف أيضا بعض الاختراقات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات. توفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدا من المتانة والحماية.



مع كاميرا Ultra Vision XMAGE، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أيضا إمكانات تصوير قوية. مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب - Telephoto بدقة 12 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف، يلتقط هاتف HUAWEI Mate X3 الصور بتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة في جميع ظروف الإضاءة. باختصار، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مزيجا لا مثيل له من التصميم والمتانة، وأداء قويا للكاميرا، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها على شاشة كبيرة.

سيتوافر هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي للطلب المسبق في الكويت بتاريخ 18 مايو، 2023 من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.





سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 5



تم تصنيع سماعات HUAWEI FreeBuds 5 لإبهار حواسك، وتقديم تصميم مستقبلي على شكل قطرة ماء مع منحنيات سلسة لملاءمة مثالية. يوفر الجهير القوي، المدعوم من برنامج التشغيل الديناميكي المغناطيسي الفائق، إلى جانب المعادل التكيفي الثلاثي، أداء صوتيا قويا ومتسقا. تدعم سماعاتHUAWEI FreeBuds 5 تقنية SuperCharge، التي تتيح ساعتين من التشغيل بعد شحن لمدة 5 دقائق. تضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة - ANC المتقدمة ذات الملاءمة المفتوحة، بالإضافة إلى إلغاء ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي، المستخدمين على الحصول على تجربة خالية من التشتيت. ويتيح الاتصال ثنائي الجهاز نقل الصوت بسلاسة بين جهازين يعملان بنظام التشغيل Android وiOS وWindows.

متوافرة سماعات HUAWEI FreeBuds 5 في الكويت بسعر 46.9 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك لدى تجار التجزئة المعتمدين.

ساعة HUAWEI WATCH Ultimate



تتميز ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، النموذج النهائي للساعات الذكية الفاخرة، بهيكل معدني سائل من الزركونيوم، مما يجعلها أقوى سبيكة خفيفة متوافرة. غلافها الزجاجي مصنوع من زجاج الياقوت عالي القوة المتين والمقاوم للاهتراء. لم يسبق لها مثيل في الساعات الذكية السائدة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate قدرات مقاومة الماء والصوت حتى عمق 100 متر. سيتمتع المستخدمون بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع النوم طوال الليل، و90 دقيقة من التمارين اليومية. الساعة متوافقة مع أجهزة iOS وAndroid، توفر ساعة HUAWEI WATCH Ultimate توافقا واسعا عبر أنظمة التشغيل.

ستتوافر ساعة HUAWEI WATCH Ultimate للطلب المسبق في الكويت بتاريخ 18 مايو 2023 من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول



تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook X Pro، الحاسوب المحمول الرائد عالي الأداء المصمم بأناقة للأشخاص الذين يفضلون جهازا أنيقا وخفيف الوزن، لكنه قوي لتلبية احتياجات الإنتاجية الخاصة بهم. تم تصنيعه من هيكل معدني مهدئ للبشرة مصنوع من سبائك الماغنيسيوم. يزن الحاسوب المحمول 1.26 كجم فقط. مزود بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر. يوفر هذا الحاسوب المحمول أداء لا مثيل له، مدعوما بوضع الأداء بقدرة 30 واط. توفر شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة 3.1K ألوان ووضوحا استثنائيا. كما تحصل الحاسوب المحمول على شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. توفر ميزات المؤتمر الذكي لجهاز HUAWEI MateBook X Pro Camera AI وAI Sound المدعمين بالذكاء الاصطناعي تمكين التواصل الغامر والطبيعي أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.

يتوافر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول باللون الأزرق الحبري والأبيض والرمادي الفلكي، ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي. سيكون متاحا في الكويت بتاريخ 22 يونيو 2023 من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول



يعد HUAWEI MateBook D 14 حاسوبا محمولا أنيقا المظهر وعالي الأداء يتميز بمعالج قوي من الجيل الثالث عشر Intel® Core ™ i7-1360P للتعامل مع المهام الصعبة بسهولة. يوفر مفصله 180 درجة تنوعا في الاستخدام، بينما يضمن HUAWEI Metalline Antenna 2.0 المتقدم اتصالا فائقا، ويعزز الإنتاجية والتعاون. يتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة مريحة للعين - Eye Comfort مقاس 14 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90٪ وحماية ضد التوهج وشهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لتجربة مشاهدة غامرة. تم تصميمه بهيكل متين من سبائك الألومنيوم، ويتميز بتصميم متطور ومبسط، ويزن فقط 1.39 كجم بسماكة تصل إلى 15.9 مم، مما يجعله رفيقا مثاليا أثناء التنقل.

سيتوافر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 في الكويت بتاريخ 22 يونيو 2023 من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.