بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها وبالتنسيق مع اللجنة المشتركة شنت حملة تفتيشية بقيادة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ونائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف ومدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظة حولي والفروانية والأحمدي.

وتأتي الحملة بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة بالعمل على ضبط مخالفي قانون العمل وقانون العمالة المنزلية.

وبينت الهيئة في بيان صحافي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 22 مكتب من مكاتب استقدام العمالة المخالفة وتم التحفظ على العاملات وعددهم 13 عاملة كما تم نقل العاملات إلى مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة لحين تسوية أوضاعهم القانونية أو القيام بإجراءات مغادرتهم البلاد بالتنسيق مع أصحاب العمل.

أما بالنسبة لمكاتب استقدام العمالة فقد تم تحرير محاضر مخالفة وسيتم وقف ترخيص هذه المكاتب لمده 6 أشهر لمخالفه المادة 11 من القرار رقم 22 لسنه 2022 بشأن لائحة قانون واستقدام العمالة المنزلية بسبب تعامل المكاتب مع العمالة المنزلية المسترجعة كما تم تحرير عدد من المخالفات من قِبَل أعضاء اللجنة المشتركة، هذا وستسمر الحملات التفتيشية لضمان التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

وتهيب الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التزام أصحاب مكاتب استقدام العمالة بقانون العمالة المنزلية وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.