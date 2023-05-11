سلطان العبدان-بدر السهيل

تقدم 28 مرشحا (اليوم الخميس) إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام السبعة الاولى من فتح باب الترشيح 170 مرشحا في جميع الدوائر، منهم 165 مرشحا من الذكور، و5 سيدات.

وتقدم اليوم 4 مرشحين في الدائرة الأولى ومرشحان في الدائرة الثانية و7 مرشحين في الدائرة الثالثة، و8 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم النواب السابقون د. حسن جوهر عبد الله المضف ومحمد الهدية واحمد الفضل ومهلهل المضف ومهند الساير ود.هشام الصالح ومحمد هايف المطيري، ومساعد العارضي ومحمد الحويلة وعضو المجلس المبطل 2022 أسامة الزيد.