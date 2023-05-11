عبدالكريم العبدالله

أعلنت أمينة صندوق رابطة أطباء العائلة ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر د.طيبة الحسن، عن انطلاق مؤتمر الكويت الدولي لطب العائلة برئاسة رئيس رابطة أطباء العائلة د.محمد العازمي وتحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي يوم الخميس 18 مايو، مشيرة الى أن المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في دولة الكويت لأطباء العائلة.

وذكرت د.الحسن في تصريح صحافي، بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث المعلومات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين، وتطورات طب العائلة ومناقشة عدد من الاستراتيجيات الطبية الحديثة.

وبينت أن المؤتمر سيضم عددا من المحاضرات وورش العمل ومسابقات عن البحث العلمي، كما سيشارك في المؤتمر قرابة 60 طبيبا في مختلف التخصصات الطبية من دولة الكويت والولايات المتحدة ودول الخليج العربي .

ونوهت الى أن هناك اجتماع للجمعية الخليجية لطب الأسرة سيكون على هامش المؤتمر، ويشارك فيه الروابط الخليجية لطب الأسرة ، لمناقشة عدد من الاستراتيجيات ووضع التوصيات التي من شأنها الارتقاء بطب العائلة وتطويره.

ودعت د.الحسن جميع اطباء العائلة الى المبادرة والتسجيل في المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني https://kifmc.com.