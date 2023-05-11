عبدالكريم العبدالله

تواصلا لنجاح عمليات زراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة في دولة الكويت، تمكّن فريق جراحي كويتي بإشراف د. طلال القعود، و د. سجى سرور، و د. محمد زين، من إجراء عملية نادرة لزراعة الكلى، مع ترميم للمسالك البولية، لشاب يبلغ من العمر 29 سنة.

يذكر أن المريض يعاني من فشل كلوي مزمن منذ الطفولة وذلك بسبب عيب خَلقي في المثانة البولية، مما اضطره لعمل غسيل كلوي ولمدة 20 عاما، أدى إلى تكون تجلطات وضمور في الأوردة بسبب الاستخدام المزمن لقساطر الغسيل الدموية، مما جعل طريقة الزراعة التقليدية للكلى في الحوض مستحيلة.

هذا وقد تم اللجوء إلى نوع "نادر عالميا" من عمليات زراعة الكلى، والتي تتألف من زراعة وترميم في الوقت ذاته، حيث زرعت الكلى على أعلى الوريد الأجوف السفلي والشريان الأورطي في منطقة البطن، وحُوّل مسار حالب الكلى "المزروعة" إلى الأمعاء، فيما يُعرف بـ :

Simultaneous Kidney Transplant And Ileal Conduit

الجدير بالذكر أن المريض تعافى بعد العملية بفضل الله، ويمارس حياته بشكل طبيعي، مستفيدا من برنامج التبرع بالأعضاء، ومستغنيا عن الغسيل الكلوي المزمن، مما يسجل نجاحا جديدا للكفاءات الوطنية التي تزخر بها وزارة الصحة.