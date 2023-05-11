نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرًا برنامجاً تدريبياً حول العلاجات الدوائية للتحكم بمرض السكري خُصص للصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة في رئاسة الأركان العامة للجيش، وذلك على مدى يومين متتاليين، وقد حضر ورشة العمل الطبية هذه ما مجموعه 40 مهنياً مختصاً من رئاسة الاركان.

وقد قدمت ورشة العمل هذه الصيدلانية المختصة أمينة القصار من معهد دسمان للسكري، وذلك تحت اشراف رئيس قسم الصيدلة بالمعهد أحمد الضويحي.

والجدير بالذكر أن ورشة العمل هذه قد تطرقت لعدة مواضيع ذات أهمية من بينها نشأة مرض السكري وأنواعه المختلفة، وأنواع الانسولين وهبوط السكري وأدوية مرض السكري الحديثة ومضاعفات المرض وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وينبع تنظيم هذه البرامج التدريبية وورش العمل من إيمان المعهد بأهمية الاسهام بالتطوير التدريبي المستمر والتعاون المثمر والبناء بين كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.