شاركت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الاجتماع السنوي الرابع لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) الذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس الأربعاء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية.

وقالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الهيئة ورئيس الوفد الكويتي الدكتورة ريم الفليج في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المشاركة تؤكد حرص الكويت على ضمان السلامة الغذائية واعتبارها من الأولويات التي تبذل كل الجهود لتحقيقها وضمان تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة هدر الغذاء.

وأضافت الفليج أن المشاركة تأتي أيضا للتعرف على أحدث ما توصلت له دول العالم في مجال السلامة الغذائية واستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لإمكانية اجراء الفحوصات المخبرية لتحقيق سلامة الغذاء.

وأعربت عن فخرها بأن دولة الكويت من أوائل الدول التي انضمت إلى المنتدى الدولي منذ انشائه في عام 2020 وحرصت على المشاركة في جميع اجتماعاته.

وأوضحت أن الزيارات الميدانية التي تمت على هامش المنتدى سواء المختبرات الغذائية المعتمدة وهيئة سلامة الاغذية الأيرلندية والعديد من المنشآت الغذائية التي تتبع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاحت الفرصة للوفد الكويتي للتعرف على التكنولوجيا المتبعة في ضمان سلامة الغذاء وامكانية فتح مجال التعاون مع الجانب الأيرلندي وغيره من الدول.

وبينت أن الاجتماع الذي افتتحته وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة والاستراتيجية الوطنية للدواء في أيرلندا هيلداغريد نوتون ناقش التحديات التي تواجه سلامة الأغذية وطوارئ سلامة الغذاء كذلك الأغذية المصنعة باستخدام التقنيات الحديثة وأهم السبل الكفيلة بتضافر الجهود العالمية لضمان سلامة الإمدادات الغذائية في حالات السلم والكوارث.