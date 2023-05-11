أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس، قرارا يتيح للشركات المرخص لها تقديم طلب لإنشاء محطات وابراج اتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها.

وقال مدير إدارة السوق في قطاع السوق والمنافسة بالهيئة خالد القروي في تصريح صحافي، إن الطلب مشروط بتقديم المرخص له تفاصيل الموقع والتفاصيل الفنية للمحطة (الراديوية) وبيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.

وأضاف القروي أنه في حال استيفاء الطلب الشروط بعد الدراسة سيتم منح المرخص له موافقة مبدئية لحين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة واتمام الإجراءات من الجهات الحكومية الأخرى.

وذكر أن اجراءات الجهات الحكومية الاخرى تشمل ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت وتوصيل الكهرباء من وزارة الكهرباء والماء وتوصيل اتصال الالياف الضوئية من وزارة المواصلات وشهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة وشهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام إضافة إلى شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع في منطقة المطار.

وبين ان الهيئة ستقوم بعد تقدم المرخص له بطلب الترخيص النهائي شاملا التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة وإقرار بتطابق المحطة (الراديوية) بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها بالمسح وكشف المطابقة على أن يتم اصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.

وتتولى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تأسست عام 2014 مسؤولية الاشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في دولة الكويت بكفاءة عالية بما يحقق الاداء الامثل للقطاع.