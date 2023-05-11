رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لمنتسبي المؤسسة الأمنية

الالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت منزلته ومكانته

منصور السلطان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أن الترقيات التاريخية التي تشهدها المؤسسة الأمنية في البلاد تؤكد اهتمام ومتابعة قيادتنا الحكيمة لشؤون أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية، وحرصها الدائم على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كل حقوقهم التي نص عليها القانون، ومنها حقهم في الترقية وفق الضوابط والشروط والتوقيتات المقررة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره صباح امس مراسم تقليد (762) من ضباط وزارة الداخلية رتبة «عميد»، حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري، بعدها وجه الخالد كلمة للضباط المرقين نقل خلالها تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بهذه المناسبة، كما هنأهم على نيلهم هذه الثقة الغالية.

وأوضح الخالد في كلمته للضباط، أن هذه الترقية تحملهم أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة تتطلب منهم العمل الجاد والمتواصل لاستكمال مسيرة من سبقوهم من قيادات وزارة الداخلية، الذين وضعوا أسس وقواعد العمل للنهوض بمستوى هذه المؤسسة الأمينة العريقة، وسطروا بجهودهم أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء لخدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره.

وأضاف الوزير أن ما يمر به العالم من تحديات كبيرة، ومتغيرات كثيرة وأحداث متسارعة وأزمات متتابعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أمن الدول واستقرارها وحفظ سيادتها وصد المخاطر عنها لا يكون إلا بأيدي أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والتدريب والاعداد والتأهيل، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل بجدية وحزم وعزم لإعداد وتدريب وتأهيل منتسبي المؤسسة الأمنية ورفع الكفاءة والجاهزية لديهم ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد واليقظة.

وفي ختام مراسم التقليد، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، عن أمله في أن تكون هذه الترقيات حافزا ودافعا للضباط لتحمل مسؤوليتهم القيادية واستشعار أهميتها والاستعداد للقيام بواجباتها، واضعين نصب أعينهم مخافة الله عز وجل ومصلحة الوطن العليا من خلال التفاني في خدمته والالتزام بتطبيق القانون على الجميع مهما بلغت منزلته ومكانته، داعيا الضباط المرقين إلى متابعة شؤون مرؤوسيهم وتلمس احتياجاتهم ومنحهم كل حقوقهم، والسعي دائما إلى رفع الروح المعنوية لهم ودعمهم وتشجيعهم والحرص على حسن إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة ازدهار بلدنا الحبيب، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحب ويرضى.

هذا، حضر حفل تقليد الرتب وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون وعدد من القيادات الأمنية.