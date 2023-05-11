قالت وزارة الداخلية اليوم الخميس إنه سيتم فتح باب التطوع لموظفي الوزارة المدنيين للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات ‏العامة لمجلس الأمة 2023 المقررة في 6 يونيو المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أن تسجيل المشاركة يتم عن طريق إدارة شؤون الانتخابات بداية من 15 حتى 18 مايو الحالي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الإدارة بمنطقة الشويخ السكنية.

وبينت أن الفترة الصباحية ستكون من الساعة 30 .8 صباحا حتى 30 .1 بعد الظهر، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة 4 حتى 7 مساء.

ودعت جميع الراغبين في التسجيل إلى ضرورة إحضار صورتين شخصيتين والبطاقة المدنية الاصلية وصورة عنها وهوية العمل وصورة عنها.