الدوحة - فريد عبد الباقي

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2023 التي سحبت اليوم (الخميس) في الدوحة منتخب البلد المضيف وحامل اللقب قطر بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وطاجيكستان ولبنان، فيما جاء منتخب هونغ كونغ في المجموعة الثالثة مع إيران والإمارات وفلسطين.

وأقيم حفل سحب قرعة البطولة اليوم في دار كتارا للأوبرا بالدوحة، لتحديد مسار المنافسة في دور المجموعات لأفضل 24 منتخبا وطنيا في القارة.

وتوزعت المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، جرى تصنيفها على أربعة مستويات، وذلك بحسب التصنيف الأحدث الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتضمنت المجموعة الأولى بالترتيب منتخبات قطر الدولة المستضيفة للبطولة وحامل لقب النسخة الماضية منها، إلى جانب الصين ثم طاجيكستان ولبنان.

وشملت المجموعة الثانية بالترتيب منتخبات أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند، فيما شملت الثالثة منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ الصينية وفلسطين، والرابعة اليابان وإندونيسيا والعراق وڤيتنام.

وجاءت منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، فيما جاء المنتخب السعودي رفقة تايلند وقرغيزستان وعمان في المجموعة السادسة والأخيرة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ 16 المتصدر والوصيف من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، لتبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبا ثم تقام باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

وقد قام بإجراء القرعة أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سري ويندسور جون وساعده سبعة نجوم من أيقونات كرة القدم الآسيوية يمثلون المناطق الخمس في الاتحاد الآسيوي للعبة بينهم قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، والأوزبكي سيرفر دجيباروف الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا، والكوري الجنوبي بارك جي-سونغ أحد أنجح اللاعبين تاريخيا في أوروبا، والنجم الأسترالي تيم كاهيل.

وتضمنت قائمة المشاركين في سحب القرعة تمثيلا نسائيا للمرة الأولى، من خلال حضور القائدة السابقة لمنتخب الصين لكرة القدم النسائية سون ون والحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا والمدربة الهندية مايمول روكي.

وكانت الصينية سون ون قد فازت بجائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة والحذاء الذهبي للهدافة خلال كأس العالم للسيدات العام 1999 في الولايات المتحدة، وتعد من ضمن أفضل اللاعبات في تاريخ كرة القدم النسائية.

وخلال حفل سحب القرعة، قام الاتحاد الآسيوي للعبة واللجنة المحلية المنظمة للبطولة بإطلاق الشعار الرسمي للبطولة والذي اشتمل على عرض لهيكل كأس البطولة خطوطه مستلهمة من ريش طائر الصقر الذي يحظى بقيمة تاريخية في قطر، ومن بتلات زهرة اللوتس التي يأتي موطنها من قارة آسيا.

ويتحد رمزا الصقر واللوتس في قدرتهما على الارتقاء للأعلى من خلال صعود زهرة اللوتس فوق الماء في حين يحلق الصقر في السماء، بحسب المنظمين.

ويتزين القسم الأعلى من الشعار باللون العنابي، اللون الوطني لقطر، ويستلهم الشعار من تصاميم الخط العربي، إذ يحوي القسم الأسفل منه رمزا بشكل قطعة الماس بما يتشابه مع تصميم «النقطة» في اللغة العربية، وهو الرمز الذي يضيف الوضوح في الكتابة العربية.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في تصريحات صحافية بهذه المناسبة «إننا نشعر بالحماس من جديد للترحيب بجماهير كرة القدم في قطر، وذلك في البطولة التي نأمل أن تكون أفضل نسخة على الإطلاق من كأس آسيا».

وأضاف الشيخ حمد أن الكشف عن شعار البطولة يعلن عن بدء العد التنازلي لأهم بطولات كرة القدم في القارة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة ستعمل اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي عن كثب من أجل عرض المواهب الهائلة التي تملكها قارة آسيا وتوفير خبرة تبقى في ذاكرة الجماهير واللاعبين على حد سواء.

وتقام البطولة في قطر في الفترة بين 12 يناير إلى 10 فبراير العام المقبل على ثمانية ملاعب، بينها ستة ملاعب استضافت كأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022» وهي ستادات خليفة الدولي والجنوب والبيت وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد وستاد عبدالله بن خليفة.