دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء اليوم حملة موسعة على منطقة الشويخ، أسفرت عن قطع التيار على عشرات من الورش بسبب حالات سرقة تيار وتمديدات غير قانونية.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الحملة استهدفت القسائم قيد الإنشاء والورش المخالفة، لافتا الى أن حصيلة الشهر الجاري بلغت حتى الآن 18 حالة ضبط وإثبات حالة تنوعت فيها التعديات على الشبكة.

وأكد الشمري أنه لا تهاون مع ملف المخالفات التي تكبد الشبكة الكهربائية مشاكل كبيرة، مشددا على أن أعضاء الضبطية يقفون بالمرصاد لجميع المخالفين.