القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان م.وليد البارودي إنه تم طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني بمقدم 30% والباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية.



وأضاف البارودي - وفقا لبيان الهيئة امس- أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة لبناء مستشفيات ومراكز خدمات تجارية ومدرسة خاصة وحضانة، وذلك بمشروعات «لؤلؤة بدري 89 فدان - لؤلؤة أكتوبر منطقة حدائق أكتوبر - لؤلؤة دمياط الجديدة - لؤلؤة برج العرب 93.9 فدانا - لؤلؤة القاهرة الجديدة خلف الجامعة الأميركية بمنطقة المعاهد والجامعات - القاهرة الجديدة التجمع الأول منطقة المستثمرين الشمالية».



وأوضح أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني الاثنين الموافق 29 مايو الجاري الساعة 12 ظهرا بمقر الهيئة.



وأشار إلى أن تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة، 2 مليون جنيه لكل قطعة، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة 12 ظهرا، عدا هيكل خرساني دور أرضي حضانة D2 مقامة على قطعة أرض بمشروع القاهرة الجديدة التجمع الأول سيكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه.