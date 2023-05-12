أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بعد انتهاء الأعمال بها ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.



جاء ذلك خلال تفقد د.مصطفى مدبولي، منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، رافقه خلال الجولة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة م.عبدالمطلب ممدوح، ومساعد وزير الإسكان د.عبدالخالق إبراهيم، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة م.شريف الشربيني، وعضو المكتب الفني بالوزارة م.عمرو خطاب.



وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية «النهر الأخضر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالمي يمثل محورا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسا عاما لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع «النهر الأخضر» على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.



وقال د.عاصم الجزار إن هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.



من جانبه، أوضح م.عبدالمطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصريا وعمرانيا مميزا، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر، حيث أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول «CP 01»، الذي تبلغ مساحته 375 فدانا، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: الحديقة الإسلامية، والحديقة المغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.



بدوره، أشار د.عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني «CP 02»، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويعد هذا القطاع مركزا رئيسيا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانا.



وتجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث «CP 03»، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية «CBD»، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانا.



كما تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.