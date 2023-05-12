القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام، التي تتوافر في مصر على الوجه الأمثل، مشددا على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، ووزير قطاع الأعمال العام م.محمود عصمت، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات اللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام «التنتالوم»، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.