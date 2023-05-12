أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن دخول برج (أسيوط) بمحافظة أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة (الستوم) الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، ما يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة (SIL4 -Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.



وأوضح الوزير- في بيان، امس أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا، و24 برجا ثانويا، و86 مزلقانا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94%، وتقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لآخر برج بالمشروع وهو «برج المنيا»، منوها بأن برج أسيوط يعد ثاني أكبر برج بعد برج المنيا، وهو البرج الرئيسي رقم 14 الذي دخل الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص - مغاغة - الروضة - بني مزار - ملوي - مطاي - سمالوط) بمحافظة المنيا، وأبراج (ديروط - القوصية - منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط، وبرجي (الفشن - ببا) بمحافظة بني سويف.



ولفت إلى أن برج إشارات أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئيا ومزلقانا يعمل أتوماتيكيا، و47 موتور تحويلة، و87 تراكا كهربيا - مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي (منقباد) و(منفلوط)، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250 كم.



وأشار كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط (بني سويف/ أسيوط) يستهدف استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، عبر زيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.



وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، منوها بأنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع (بني سويف/ أسيوط) بالكامل بطول 250 كم خلال شهر يونيو المقبل.