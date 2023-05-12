محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أعلنت عن مناقصتين قادمتين في سياق جهودها الرامية لتطوير سلسلة من محطات الكهرباء الفرعية الجديدة في حقولها النفطية.



وأضافت المجلة ان نطاق أحد العقود المطروحة يشمل بناء ثلاث محطات فرعية بجهد 132 كيلوفولت ستعرف باسم أحمدي إف، برقان إف، برقان جي، وفقا للتفاصيل المنشورة على بوابة المناقصات الإلكترونية لشركة نفط الكويت. وسيشمل العقد مد خطوط كهرباء اللازمة بجهد 132 كيلوفولت في جنوب شرق الكويت.



ويشمل نطاق العقد الثاني بناء محطتين فرعيتين في حقل بحرة في الكويت.



وستكون إحدى هذه المحطات الفرعية ذات جهد11 كيلو فولت و72 ميغاوات والمعروفة باسم بحرة أ، والثانية ستكون محطة فرعية بقدرة 11 كيلو فولت و20 ميغاوات تعرف باسم بحرة- A2.



تجدر الإشارة إلى ان سوق مشاريع الهيدروكربون في الكويت يشهد انكماشا في الوقت الحاضر، حيث تكافح الدولة لتحقيق تقدم في مضمار المناقصات الرئيسية في غمرة حالة من عدم الاستقرار السياسي.



ومنذ بداية عام 2020، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65%، لتتراجع من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.