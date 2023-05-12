شارك عدد من موظفي القطاع النفطي في ورش عمل قدمها المعهد الأوروبي للتدريب الأهلي حول عقود النفط والغاز.



وقد قدم هذه الورش خبير عقود البترول والغاز المستشار ماهر عدلي، وشارك فيها العاملون بالقطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة.



وقال عدلي ان هذه الدورات والورش تهدف الى بناء الكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم العقدية والتجارية في قطاع النفط لتتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035 لتصبح الكويت مركز ثقافي تعليمي متخصص في ابحاث واستشارات الطاقة بالخليج وخاصة عقود ومنازعات البترول والغاز.



ولفت الى ان الورش عقدت بناء على توجيهات من مدير المعهد لعقد ورش تعليمية بنظام الاون لاين (E-Learning) بعدد اربع ورش بالتعاون مع خبراء من جامعة ابردين باسكتلندا University of Aberdeen Scotland المصنفة عالميا بالمستوى الثاني في عقود البترول والغاز Top 10 for Energy Law LLM (LLM Guide 2021) وجامعة كوين ماري بلندن مركز القانون التجاري والطاقة.



وأوضح ان عدد المرشحين لحضور هذه الورش 172 من شركة (KUFPEC) و(27) من شركة (KGOC) (9)من شركة (KOTC) وعدد المرشحين (10) من شركة (KIPIC)، ليكون اجمالي عدد المرشحين لحضور هذه الورش المهمة (218).



واضاف ان هذه الورش قدمت كمنحة مجانية من المعهد الى القطاع النفطي التزاما بدوره الوطني في تدريب الكوادر الكويتية الشابة بالقطاع النفطي على هذه الموضوعات المهمة لكي يكونوا مؤهلين لحماية المصالح الوطنية بالقطاع النفطي.



وأشار الى أنه خلال استبيان عن نجاح هذه الورش، بلغت نسبة الرضاء عن هذه الورش اكثر من 90% ، حيث يحرص قسم عقود البترول والغاز والطاقة على عقد هذه الورش المتخصصة بالكويت على مستوى المراكز البحثية العالمية ببريطانيا والولايات المتحدة الأميركية المتخصص في عقود البترول والغاز، وجار حاليا تنظيم عدد من الدورات المتخصصة في الطاقة والغاز.