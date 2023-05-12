غازي الهاجري: الأداء والنتائج الجيدة تحققت نتيجة للنمو المستمر لدخل المجموعة وربحيتها

رغم التقلبات المستمرة للأسواق العالمية.. إستراتيجيتنا الاستثمارية والتنويع يعملان بشكل جيد

هشام الريس: شركتنا التابعة المختصة بالصيرفة واكبت الفائدة المرتفعة.. وحققت نمواً جيداً

استطعنا بنجاح توظيف أموال منصتنا الإقليمية للرعاية الصحية «هيليان» مع المستثمرين





أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، والمنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 24.01 مليون دولار، مقابل 19.12 مليون دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 25.6%.



وقالت المجموعة في بيان صحافي، ان هذه النتائج جاءت مدعومة بالنمو في مجالات الأعمال المصرفية الاستثمارية الأساسية والخزينة والأعمال المصرفية التجارية للمجموعة، وقد بلغت ربحية السهم للربع الأول من العام الحالي 0.73 سنت، مقابل 0.54 سنت في الربع الأول من عام 2022.



وبلغ إجمالي الدخل للربع الأول 86.93 مليون دولار، مقارنة بـ 66.02 مليون دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 31.7%، وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأول 24.44 مليون دولار، مقارنة بـ 19.35 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 26.3%.



وبلغ إجمالي المصروفات للربع 62.50 مليون دولار، مقارنة بـ 46.67 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 33.9%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين 982.72 مليون دولار في نهاية الربع الأول بانخفاض بنسبة 1.4% من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 6.6% إلى 10.40 مليارات دولار، مقارنة بـ 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية غازي الهاجري: «يسعدنا الإعلان عن ربع آخر من الأداء والنتائج الجيدة التي تحققت نتيجة للنمو المستمر في دخل المجموعة وربحيتها. على الرغم من التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، فإن إستراتيجيتنا الاستثمارية والتنويع يعملان بشكل جيد في مثل هذه الدورات الاقتصادية. مع هذه البداية المبشرة للعام، نتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا في الفترات المقبلة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «لقد تمكنا من القيام باستثمارات رئيسية خلال الأشهر الـ 6 الماضية، والتوظيف الناجح للأموال المخصصة لمنصتنا الإقليمية للرعاية الصحية «هيليان» مع المستثمرين. كما تمكنت شركتنا التابعة المختصة بالصيرفة التجارية، المصرف الخليجي التجاري، من مواكبة معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة مع تحقيق نمو جيد. وبالمثل، فقد تمكن نشاط الخزينة لدينا من إعادة اتزان محفظته وتحقيق مكاسب جيدة خلال الربع الأول. نهدف إلى زيادة بناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي خلال الفترات المقبلة».



وتقوم «جي إف إتش» حاليا بإدارة أكثر من 17.6 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.