الحصول على التطعيمات اللازمة ومنها ضد «كورونا» والحمى الصفراء وشلل الأطفال

ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والحرص على تغييرها بأخرى جافة عند تبللها

منع دخول المواد الغذائية مع القادمين إلى المملكة لأداء الحج باستثناء الأطعمة المعلبة

مطالبة الحملات بتثقيف الحجاج وتزويدهم بالمعلومات حول سبل تجنب الإجهاد الحراري



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة تسمية 125 عضوا في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية.



ويترأس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمــــن المطيري، ومغير الشمري نائبا للرئيس وعبدالله الكندري منسقا للفريق الطبية.



ويتكون فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الطبية من «أطباء - صيادلة - تمريض - إداريين - صحة وقائية - طوارئ طبية - عمال».



وسيغادر فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة «مكة المكرمة» على 3 دفعات، الأولى ستكون برئاسة منسق الفريق عبدالله الكندري في تاريخ 10 يونيو، أما الثانية فستكون برئاسة نائب رئيس الفريق مغير الشمري في تاريخ 13 يونيو، أما الثالثة والأخيرة فستكون برئاسة رئيس الفريق د.عبدالرحمن الشمري بتاريخ 19 يونيو.



وستعود جميع الدفعات من فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الى البلاد في تاريخ 2-3 يوليو المقبل.



من جهة أخرى، حددت وزارة الصحة في المملكة العربيــــة السعوديــــة الاشتراطات والإرشادات الصحية اللازمة للقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج أو العمل الموسمي في مناطق الحج لموسم 1444هـ (2023م).



وتضمنت الاشتراطات التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، التحصينات الإلزامية عن فيروس كورونـــا (كوفيد-19) ويستهدف جميع الراغبين في أداء الحج من الدول جميع الدول واللقاح المعتمد هو «فايزر بيونتك - موديرنا -اكسفورد استرازينيكا - جانسن - كوفوفاكس- نوفاكسوفيد-سينوفارم- ساينوفاك-كوفاكسين- سبونتك»، علما أن جميعها جرعتان ماعدا «جانسن» جرعة واحدة.



كما تضمنت الاشتراطات تطعيمات الحمى الشوكية النيسيرية والتي تستهدف جميع الراغبين في أداء الحج أو الإقامة في مناطق الحج لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر سنة أو أكبر من جميع الدول واللقاح المعتمد هو:



- اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على (3) سنوات.



- اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على (5) سنوات.



- يجب على الجهة الصحية في البلد القادم منها الحاج التأكد من حصوله على اللقاح في الوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم، وتاريخ إعطائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم، علما بأنه في حال عدم تحديد نوع اللقاح الرباعي في شهادة التحصين فتعتبر فترة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ اللقاح.



وأفادت الاشتراطات بأن من التطعيمات أيضا شلل الأطفال ويجري على جميع القادمين من الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري أو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV1)، واللقاح المعتمد هو: جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ (BoPV)، أو لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV).



- شلل الأطفال تستهدف جميع القادمين من الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV2) لعينات بشرية، أو حالة شلل رخو حاد (AFP)، واللقاح المعتمد هو جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) وفي حال عدم توافر لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) يمكن قبول ما يثبت حصولهــــم على جرعة واحدة على الأقل من لقـــاح شلل الأطفال الفموي (OPV).



- الحمى الصفراء تستهدف جميع القادمين ممن هم أكبر من (9) أشهر من العمر من الدول والمناطق التي تسري فيها الحمى الصفراء واللقاح المعتمد: لقاح الحمى الصفراء. علما بأن شهادة التطعيم للحمى الصفراء تصبح سارية بعد (10) أيام من تلقي اللقاح، وتمتد صلاحيتها مدى الحياة.



وأوصت الاشتراطات الدول التي يأتي منها الحجاج الأخذ بعين الاعتبار وجود حد أدنى من الاستطاعة البدنية للحاج. كما توصي بمراعاة الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن، وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل: السرطانات المتقدمة، وأمراض القلب، أو الجهاز التنفسي، أو الكبد، أو الكلى المتقدمة، أو الشيخوخة.



كما أوصت القادمين للحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج المصابين بأمراض مزمنة اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها، واصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية، فضلا عن تحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديــري المائي، والنكــاف.



الأمراض المعدية التنفسية



ونصحت الاشتراطات القادمين للحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:



٭ غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وبعد استخدام المراحيض، وقبل تحضير وتناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات.



٭ استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات.



٭ ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة، وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها.



٭ تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.



٭ تجنب الاحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر، وتجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم تطه جيدا.



الأمراض المنقولة بالماء والغذاء



ومنعت السلطات في المملكة دخول المواد الغذائية مع القادمين للحج، ويستثنى من ذلك الأطعمة المعلبة المعدة للاستخدام الشخصي بكميات قليلة، على أن تكون في أوعية سهلة المعاينة.



الاشتراطات الصحية



ينصح القادمون للحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:



٭ الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام، وبعد الخروج من دورة المياه.



٭ الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدا.



٭ يجب طهي الطعام جيدا وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة.



٭ عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة.



الإجهاد الحراري وضربات الحرارة



ونصحت الاشتراطات أيضا القادمين للحج أو للعمل الموسمي في مناطق الحج - وخاصة الأفراد الأكبر سنا - بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل. كما توصي وزارة الصحة الدول التي يفد منها الحجاج بتثقيفهم وتزويدهــــم بالمعلومات حول سبل تجنب الإجهاد الحراري، وتنصح الحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف (مثل مدرات البول) بمراجعة الطبيب المعالج قبل الحج.



6 - المكاتب الطبية المرافقة لمكاتب شؤون الحجاج:



واشترطت وزارة الصحة السعوديـــــة على المكاتــــب الطبية المرافقـــة لمكاتب شؤون الحجاج الالتـــزام بالمتطلبــــات الفنيــة التالية:



٭ أن يكون عـــدد الأطبــــاء المرافقــــين للمكتب الطبي بمعــــدل طبيب واحد على الأقل لكـــل (1000) حــــاج.



٭ أن تمثل نسبة أطباء الصحة العامة (20%) على الأقل من جملة الأطباء في المكتب الطبي.



٭ أن يتعاقد كل مكتب طبي عبر مكتب شؤون الحجاج التابع له مع شركة داخلية معتمدة ومتخصصة في نقل النفايات الطبية لمدة تغطي فترة عمل المكتب في موسم الحج.



٭ أن يوفر كل مكتب طبي غرفة واحدة على الأقل لعزل حالات الاشتباه بالأمراض المعدية في مقر العيادات الطبية.



٭ أن تلتزم المكاتب الطبية بالإبلاغ عن الأمراض المعدية واجبة التبليغ في النظام الصحي السعودي باستخدام طرق الإبلاغ المعتمدة.



حمى الضنك وفيروس زيكا





ينصح القادمون للحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر في مناطق الحج باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك ارتداء ملابس واقية (يفضل اللون الفاتح)، وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم، واستخدام الحواجز المادية مثل النوافذ والأبواب المغلقة، واستخدام طارد الحشرات (وفقا لتعليمات الملصق على المنتج) على الجلد أو الملابس التي تحتوي على (DEET) أو (IR3535) أو (Icaridin).



الاستجابة للأحداث الصحية الدولية



في حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي - لا قدر الله - أو حدوث فاشيات الأمراض تخضع للوائح الصحية الدولية (2005) في أي دولة يفد منها حجاج، فإن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات إضافية غير ما ذكر أعلاه بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.