عبدالكريم العبدالله



أعلنت أمين صندوق رابطة أطباء العائلة ورئيس اللجنة العلمية في مؤتمر الكويت الدولي لطب العائلـة د.طيبة الحسن عن انطلاق أعمال المؤتـمر برعايـة وزير الصحـة د.أحمــد العوضــي ورئاسة رئيس رابطة أطباء العائلة د.محمد العازمي يوم الخميس 18 مايو الجاري وسيستمر 3 أيام، لافتة إلى أنه الأول من نوعه في الكويت لأطباء العائلة.



وقالت الحسن في تصريح صحافي إن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث المعلومات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين، وتطورات طب العائلة ومناقشة عدد من الاستراتيجيات الطبية الحديثة، وسيشمل عددا من المحاضرات وورش العمل ومسابقات عن البحث العلمي، بمشاركة قرابة 60 طبيبا في مختلف التخصصات الطبية من الكويت والولايات المتحدة ودول الخليج.



وذكرت أن اجتماعا للجمعية الخليجية لطب الأسرة سيعقد على هامش المؤتمر، وتشارك فيه الروابط الخليجية لطب الأسرة، لمناقشة عدد من الاستراتيجيات ووضع التوصيات التي من شأنها الارتقاء بطب العائلة وتطويره، داعية جميع أطباء العائلة الى المبادرة والتسجيل في المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://kifmc.com