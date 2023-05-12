ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي شهدت خلال شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 41% وبلغ إجمالي عدد الركاب 912096 راكبا مقابل 646774 راكبا في الشهر ذاته من العام الماضي.



وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران عماد الجلوي لـ «كونا» إن حركة الركاب القادمين بلغت 354646 راكبا، فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 557450 راكبا خلال شهر أبريل الماضي.



وأوضح الجلوي أن حركة الطائرات خلال الفترة ذاتها زادت بنسبة 29% إذ بلغ إجمالي الحركة التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي 8983 رحلة مقارنة مع 6948 رحلة في أبريل 2022.



وذكر أن حركة الشحن الجوي انخفضت بنسبة 5% في أبريل الماضي إذ بلغت نحو 16.5 مليون كيلوغرام مقارنة مع 17.4 مليون كيلوغرام خلال الفترة ذاتها من عام 2022.



وبين أن حركة الشحن الوارد بلغت نحو 13.3 مليون كيلوغرام في حين أن حركة الشحن الصادر بلغت 3.1 ملايين كيلوغرام في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها هي جدة ودبي والقاهرة وإسطنبول والدوحة.



وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال أبريل الماضي أوضح أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 29% وشركة طيران الجزيرة 26% أما بقية الشركات فبلغت حصتها السوقية 45%.