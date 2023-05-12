آلاء خليفة



شاركت وزارة التعليم العالي بحضور جلسات منتدى التعليم العالمي «EWF» المقام في لندن خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو بعنوان «بداية لمراحل جديدة من تعليم الرفاهية والثقافة وبناء جسور لتعزيز الاستدامة من أجل تعليم أكثر انفتاحا من خلال التصميم».



وضم وفد الكويت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج أنوار الحمدان والملحق الثقافي بالمكتب الثقافي ببريطانيا د.عبدالله المشعل.



وناقشت الوفود خلال الجلسات أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية.



وعلى هامش المنتدى، اجتمع وفد الكويت مع المسؤولين في وزارة التعليم البريطانية لمناقشة أهم المشاريع التي تسعى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي إلى انجازها خلال الفترة المقبلة، وما التحديات التي تواجهها، وتحدث الطرفان حول التطلعات المستقبلية وسبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم.