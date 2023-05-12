أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن تنفيذ مشروع «بناء بيوت الفقراء» في 14 دولة عربية وإسلامية. وقال رئيس قطاعي البرامج والمشاريع والموارد والإعلام عبدالله لشهاب إن مشروع بناء بيوت الفقراء يعد من الصدقات الجارية، ويسد حاجة الأسر التي تسكن في بيوت من القش أو في بيوت متهالكة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. وفيما يتعلق بأهم الدول التي يتم التنفيذ فيها وأسعار البيوت، قال الشهاب: نقوم ببناء البيوت في اليمن بدءا من 2500 دينار وفي مصر بدءا من 3270 دينارا وفي كمبوديا بدءا من 885 دينارا، كما نقوم بتنفيذ المشروع في كل من تشاد، والصومال، والنيجر، وموريتانيا، وبنين، وسريلانكا، وإندونيسيا، والأردن، وبنغلاديش، والهند، وألبانيا.