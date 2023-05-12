أوصى مؤتمر التنمية التعليمية المستدامة بضرورة دمج القيم ووضع منهج للأخلاق في نظام التعليم وإعداد برامج لمعلمي ومعلمات المستقبل وفق الاستراتيجيات الحديثة. وقالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي أمس إن التوصيات الصادرة في ختام المؤتمر ركزت أيضا على أهمية مكاتب التربية العملية ودورها في تطوير التعليم والسياسة التعليمية ومدى مواءمتها للتنمية المستدامة ورؤية 2035، مع ضرورة إصلاح البنية التحتية التعليمية وتبني البرامج المعتمدة والمعترف بها عالميا والعمل على وضع آلية العمل المشترك بين كلية التربية ووزارة التربية وجميع المؤسسات الأكاديمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت التوصيات إلى أهمية وضع برامج لمعلمي ومعلمات المستقبل وفق الاستراتيجيات الحديثة إلى جانب الاهتمام بتصميم وتهيئة فصول دراسية ذكية عبر الاستعانة بالمؤسسات التعليمية والخبراء للنهوض ببرامج التنمية المستدامة، ومراجعة طرق وأساليب التعليم التقليدية والعمل على تطويرها في موازاة أهمية التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لإعداد خطة لتطوير التعليم تشتمل على رؤية مشتركة تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة. وعنيت التوصيات كذلك بالجانب المهاري والسلوكي لما له من أثر ودور كبير في صقل الكوادر والمواهب إلى جانب ضرورة إعداد دورات تدريب لأعضاء الهيئة التدريبية والطلبة لتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة في التدريب الميداني، مع السعي إلى زيادة ساعات التدريب الميداني لتكون على مدى فصلين دراسيين بما يتناسب مع أسس ومعايير الجودة في التدريب والإعداد لمشروع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني في الميدان التربوي وصولا إلى مفهوم التنمية المستدامة والجودة.