نؤكد على ضمان السلامة الغذائية واعتبارها من الأولويات وتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة هدره

الاجتماع ناقش الأغذية المصنعة باستخدام التقنيات الحديثة والسبل العالمية لضمان سلامة الإمدادات الغذائية في حالات السلم والكوارث



حنان عبدالمعبود



شاركت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الاجتماع السنوي الرابع لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) الذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن الأربعاء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية «FSAI».



وافتتحت المنتدى وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة والاستراتيجية الوطنية للدواء في جمهورية أيرلندا الوزيرة هيلداغريد نوتون، وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه سلامة الأغذية وطوارئ سلامة الغذاء، وكذلك الأغذية المصنعة باستخدام التقنيات الحديثة Noval foods، وأهم السبل الكفيلة بتضافر الجهود العالمية لضمان سلامة الإمدادات الغذائية في حالات السلم والكوارث.



وعلى هامش المنتدى، صرحت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية ورئيسة الوفد الكويتي د.ريم الفليج بأن «المشاركة في المنتدى تؤكد حرص الكويت على ضمان السلامة الغذائية واعتبارها من الأولويات التي تبذل في سبيلها كل السبل لتحقيقها ولضمان تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة هدر الغذاء، وللتعرف على أحدث ما توصلت له دول العالم في مجال السلامة الغذائية واستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لإمكانية إجراء الفحوصات المخبرية لتحقيق سلامة الغذاء».



وأضافت: نفخر بالقول إن الكويت كانت من أولى الدول التي انضمت إلى المنتدى الدولي منذ إنشائه في عام 2020 وحرصت على المشاركة في جميع اجتماعاته.



وذكرت أن الزيارات الميدانية التي تمت على هامش المنتدى مثل زيارة المختبرات الغذائية المعتمدة وهيئة سلامة الأغدية الأيرلندية والعديد من المنشآت الغذائية التي تتبع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح الفرصة للوفد الكويتي للتعرف على التكنولوجيا المتبعة في ضمان سلامة الغذاء وإمكانية فتح مجال التعاون مع الجانب الأيرلندي وغيره من الدول.



الجدير بالذكر أن وفد الكويت ضم مدير إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عبير عبدالرحمن الرماح.