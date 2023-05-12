أعلن الاتحاد الأوروبي عن تنظيمه بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية اجتماعا لكبار المسؤولين لتقييم الوضع الإنساني في سورية، سيجمع المانحين الإنسانيين، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر».



وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، يأتي الاجتماع قبل تنظيم مؤتمر «بروكسل» السابع حول «دعم مستقبل سورية والمنطقة» المقرر عقده في يونيو المقبل.



ولم يحدد البيان بعد تاريخ عقد الاجتماع، إلا أنه أشار إلى أنه سيفتتح من قبل مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، توبياس ليندنر.



ولفت البيان إلى أنه بعد 12 عاما من العنف والحرب، لاتزال الأزمة السورية واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية وأكثرها تعقيدا في العصر الحالي، إذ لايزال السوريون يواجهون الصراع والنزاع ووباء «الكوليرا»، ما يزيد من احتياجاتهم الإنسانية.