

القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية د.محمد عوض تاج الدين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



كما عرض د.محمد عوض تاج الدين مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة، وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.