

القاهرة - ناهد إمام ـ أ.ش.أ



قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية د.إبراهيم العشماوي: إننا ندرس طرح سلع الردة والأعلاف والقطن والذهب بالبورصة خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي امس أنه تم عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار ومصنعي الذهب، لافتا الى إلى أننا نسعى الى إزالة أي تخوفات بشأن طرح السلع في البورصة.

وأشار عشماوي إلى أنه يتم تداول الآن بالبورصة المصرية طرح سلعة القمح مرتين أسبوعيا (الأحد- الأربعاء) 45 جلسة لافتا إلى أنه تم بيع 500 ألف طن قمح منذ بداية التداول ولدينا نحو 130 مشتريا للقمح. وأضاف يتم أيضا طرح سلعة الذرة الصفراء في البورصة السلعية مرتين أسبوعيا 15 جلسة (الاثنين - الخميس)، حيث تم عرض نحو 40 ألف طن ذرة صفراء، ولدينا نحو 15 مشتريا من مصانع الأعلاف.

وأكد عشماوي أن طرح الذرة الصفراء بالبورصة السلعية ودخول الدولة كصانع سوق، ساهم في خفض أسعارها من ما يتراوح بين 18 و19 ألف جنيه للطن إلى ما يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه للطن، لافتا إلى أنه تم خلال آخر جلسة لتداول الذرة الصفراء طرحها بسعر 13.600 جنيه للطن.