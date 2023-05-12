

هــل يجوز أخذ حقنة أو كبسولات من أجل انقـسام البويضة في الرحم لتسهيل الفرصة للحصول على توأم إذا تم الحمل بإذن الله؟



٭ إذا كان ذلك بإرشاد طبيب أو طبيبة وبرضاء الزوجة فلا بأس لأنه وسيلة لغرض مشروع، وهذا العلم إنما مكن الله الإنسان منه، ولا يحدث في كون الله إلا ما يريد، وإذا قسم الله أن نرزق بتوأم فسيكون وإن لم يكتب فلن يكون ولو استعملت هذه الحقنة أكثر من مرة. ولكن المهم ألا تعتقد أو تنسب ذلك الأثر للحقنة، وإنما تنسبه لإرادة الله وقدرته وجعله تعالى تلك الوسيلة سببا.



توقف الدورة الدموية



إذا وصل المريض إلى نهاية مرض عضال كالسرطان أو نزيف دماغي أو أي مرض آخر (النزع الأخير)، وأنا كطبيب فعلت ما بوسعي من علاج ثم توقف قلبه عن الخفقان (توقف الدورة الدموية)، فهل يجب علي عمل الإنعاش القلبي رغم أنه غير مجد للمريض طبيا كما انه يعرض المريض إلى كشف عورته وكسر لضلوعه، مع ملاحظة انه تلقى كل علاج متاح ومتوافر (ملاحظة: حالات عدم الإنعاش موجودة في السعودية)، أفتونا جزاك الله خيرا؟



٭ يعتبر المريض ميتا إذا مات جذع المخ أو توقف القلب وخمدت الأعضاء وتوقفت الدورة الدموية كل ذلك علامة على أن المريض قد استدبر الحياة فيمكن عدم عمل الإنعاش.



الزكاة للمسجون



هل تصح الزكاة لأخي المسجون، وهل يجب معرفته ان المبلغ المدفوع له من مال الزكاة؟ علما أني بالأساس أقوم بالمساعدة في مصاريفه؟



٭ تجوز الزكاة للأخ المسجون لأن نفقته ليست واجبة عليك، وسواء دفعتها مرة واحدة أو إذا دعت الحاجة لتقسيطها ويجوز دفعها عنه لأهله وأولاده، ولا يشترط إخباره بأنها زكاة.