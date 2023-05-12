الشريكة: النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المتلونين ووصفهم بأنهم شر الناس لا يفرقون بين الحق والباطل

الشطي: هناك من يُغيِّر شخصيته ويتقمص شخصيات عدة ليجاري فلاناً وينتفع من علان

المهيني: يجب كشف المتمصلحين وإسقاط رمزيتهم حتى لا يفسدوا على الناس دينهم ودنياهم



يتصف بعض الناس بأنهم أصحاب وجوه متعددة متلونة، حيث إنهم يقولون للمؤمنين إنا معكم إذا التقوا بهم، وبينما إذا التقوا مع الأعداء الذين يحاربون الدين يظهرون أمامهم بوجه مختلف مقدمين لهم قرابين الطاعة. قال الله عز وجل: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون)، فالتلون في الدين صفة مذمومة ومن قلة الورع الشرعي وهشاشة التدين وقلة الفقه لأمر الله عز وجل، حول هذه القضية يحدثنا علماء الشرع.



يقول د.عبدالله الشريكة: المتلونون في الدين هم أولئك الذين لا يعرف لهم موقف ثابت في القضايا والأحداث، بل تتغير مواقفهم حسب تغير مصالحهم، وقد عرف ابن منظور - رحمه الله - المتلون فقال في «لسان العرب»: وفلان متلون اذا كان لا يثبت على خلق واحد. وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك الرديء والخلق الوضيع في أحاديث كثيرة، وبين أن أصحاب هذه الخصلة القبيحة هم شر الناس فقال صلى الله عليه وسلم: «وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه» رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»، رواه أبوداود، وجاء في نصيحة حذيفة رضي الله عنه لبعض جلسائه: «فاعلم ان الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد».



ولفت الشريكة الى ان المتلونين قد كثروا - هداهم الله - وتقلبت مواقفهم حسب المصالح السياسية تارة والشخصية تارة والحزبية تارة، مع ما يطبعونه في نفوس الناس من انطباعات سيئة تجاه الدين وأهله، وقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في وصف هؤلاء: «وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنه اذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»، وهذا التلون كان خلقا يكرهه الصالحون، قال النخعي رحمه الله: «كانوا يكرهون التلون في الدين».



وأشار الى ان هناك من ينتسبون للدعوة أعطوا أسوأ الانطباعات عن التدين والمتدينين والإسلام بريء من هذا التلون، فهناك فرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام كتشريع رباني بريء من مخالفات المسلمين له، فإذا كان كثير من المسلمين يتلذذون بالكذب والظلم والغيبة والنميمة وقتل الأبرياء، فلا يعني هذا ان الإسلام يقر هذه الأفعال النكراء التي كان من شأنها تشويه صورة الإسلام المشرقة في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي.



آفة خطيرة



من جهته، أوضح د.بسام الشطي حال المتلونين في الدين، فقال: فقد روى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه».



كلما طالت بنا الأعمار، وكلما ازدادت تجربتنا في الحياة، أوقفتك تلك التجربة في محطات مع أناس كثر، وحتما كلنا لاقى هذا الصنف من الناس، ممن يحملون وجهين، ويلبسون قناعين، ويرتدون شخصيتين في ثوب واحد، بل ربما أصبحنا نرى اليوم صنفا من الناس بإمكانه أن يغير شخصيته في كل ساعة، يفوق في أدائه أبرع الممثلين، فيتقمص عدة شخصيات في اليوم الواحد، كل هذا الصنيع ليجاري فلانا أو ينتفع من علان، أو لينال حظوة من هذا أو ذاك.



يذكر لنا أهل التفسير أن الأخنس بن شريق أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأظهر له الإسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: «إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم أني صادق». وذلك لقوله: (ويشهد الله على ما في قلبه) (البقرة: 204)، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع، وعقر الحمر، فأنزل الله - عز وجل: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) (البقرة: 204).



وكأن هذا البعيد يقتدي بفعلة إبليس اللعين يوم أن ارتدى لباس الناصح لآدم وزوجه، فقال كما وصف رب العزة - جل وعلا: (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) (الأعراف: 21)، ثم إننا سنرى صورته يوم القيامة حين يخلع قناعه ويسقط زيفه، وكما قال عنه - جل وعلا: (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين) (الحشر: 16).



وهكذا هم اليوم: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) (البقرة: 14).



فيأتي بوجهين، الوجه الأول يحمل العطف واللين، والسرور والابتسامة، يد حانية تحتضنك، وقلب واسع يؤويك، فإذا رأيت وجهه الثاني - أجارنا الله وإياكم منه - رأيت عبوسا، بغيضا، لا رحمة في قلبه، ولا رأفة في خلقه.



فهو يمثل شخصيتين متناقضتين في ثوب واحد، وإذا وقفت لتبحث عن دوافع هؤلاء، فإنك ستقف عند أهمها، وهو دافع النفعية والوصولية والانتهازية، فهو يتلون بلون صاحب المصلحة التي يرجوها منه، قالوا: كان عبدالملك بن مروان يحب الشعر، فانشغل النفعيون بقراءة الشعر وروايته، فلما جاء الوليد بن عبدالملك كان يحب البناء والمعمار، فانشغل النفعيون بالبناء والعمارة ليتقربوا منه، فلما جاء سليمان كان يحب النكاح والإماء، فانشغل الانتهازيون بالجواري والأنكحة، فلما جاء عمر بن عبدالعزيز، وكان يحب الصوم والصلاة والذكر، فكان النفعيون يقول بعضهم لبعض: كم تصلي من الليل؟ وما هو وردك الليلة؟ وكم تسبح وتستغفر؟



إنها آفة خطيرة إذا ما تأملنا نتائجها، وواقع الأمة اليوم ربما يرشدنا إلى ذلك، فكم من أمة دبت فيها الخلافات! وكم من ملة حصدت الندامة! وكم من أسرة انكشفت أسرارها وبان عوارها! وما ذاك إلا بسبب أولئك الذين يحملون وجهين!



فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند لم أقف على درجته أن رجلا سلم على النبي ثلاث مرات، فلم يرد عليه، فقيل له: لم؟ فقال: «إنه ذو وجهين».



المتمصلحون



ويذكر د.صلاح المهيني حال هؤلاء بقوله: نهار الرجال أحد رجال بني حنيفة، من الذين حفظوا القرآن على يد النبي ﷺ وتعلم الفقه منه مباشرة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتأملون فيه خيرا.



لكن حينما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة أراد النبي ﷺ عليه وسلم أم يبعث له رسولا من بني قومه حتى يشق صف مسيلمة الكذاب فتضعف شوكته.



فبعث النبي ﷺ نهار الرجال إلى مسيلمة الكذاب، ولما وصل نهار الرجال ديار بني حنيفة استدعاه مسيلمة الكذاب قبل أن يلتقي نهار في بني قومه وقال له: إن أخبرت الناس أن محمدا يشهد لي بالرسالة جعلتك وزيري، فضعفت نفس نهار الرجال وطمع في المنصب الذي عرضه عليه مسيلمة الكذاب وغدر بالنبي ﷺ وشهد لمسيلمة بالرسالة والنبوة.



يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط ومعنا الرجال بن عنفوة، فقال: «إن فيكم لرجلا ضرسه في النار مثل أحد، قال أبو هريرة فهلك القوم وبقيت أنا والرجّال فكنت متخوفا لها من شدة عبادة الرجال واجتهاده حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له بالنبوة وقتل يوم اليمامة».



هذه القصة تعطيك معنى مهم جدا، وهو أن المتمصلحين والباحثين عن منافعهم لا يردعهم دين، فمصالحهم مقدمة على كل شيء.



وقد يأتي المتمصلحون على صورة رجل دين أو حافظ لكتاب الله أو مجاهد غيره، وفي هذا النوع من الناس جاء الوعيد الشديد على لسان النبي ﷺ جاء في الحديث الشريف أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة».



وفي هذا الزمن نجد من يصوم ويصلي لكنه لا يتورع عن الغش والخداع وتطويع الفتاوى لنيل مصالح دنيوية تتمثل في المشاركة في لجان وزارية أو العمل كمستشار وغيره.



الواجب هو كشف ممارسات المتمصلحين وإسقاط رمزيتهم حتى لا يكونوا قدوات ونماذج دينية سيئة يقتدي بها الناس فيفسدوا على الناس دينهم ودنياهم.