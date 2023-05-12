

يحكى أن أحد الخلفاء طلب من حراسه أن يحضروا لهم الفقية إياس بن معاوية حتى يعرض له أمر تولي القضاء، وعندما جاء إياس، قال له الخليفة: أريدك أن تتولى منصب القضاء، وبمجرد أن سمع الفقية هذا المنصب رفضه على الفور، ولم يقبل به أبدا قائلا إنه لا يصلح أبدا للقضاء، كان هذا الرد مفاجئا وصادما للخليفة الذي رد في غضب: أنت غير صادق!



وقتها رد الفقيه الذكي على الفور قائلا: إذن أنت الذي حكمت علي بأنني لا أصلح للقضاء، فتعجب الخليفة وسأله: وكيف هذا؟! فرد الفــقيه لأنــني لو كـــنت كاذبا كما قلــت أنت فأنا لا أصلح للقـــضاء بأي حال من الأحوال، وإن كنت أنـــا صادقا في قولي، فقد أخبرتك بأنني لا أصلح لمنصب القضاء وأنا صادق في هذا.