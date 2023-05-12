سورة فصلت من الحواميم، تبدأ بالحروف المقطعة (حم) والحروف المقطعة سر من أسرار الله عز وجل في كتابه، لذلك جمعه العلماء فقاموا بجمع الأربعة عشر حرفا التي افتتحت بها سور القرآن الكريمة في قول من الأقوال وهو نص حكيم قاطع له سر، فإنها من مفاتح السور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، ونفوض الله تعالى في علمها، وإن اجتهد المفسرون في محاولة تفسيرها فقد ذكر الشاطبي ما يناهز الأربعة عشر قولا فيها، ورجّح شيخنا تفسير ابن كثير والذي هو على المعول والمعتمد.



قيمة القرآن



في شرحنا أنها تأتي غالبا ودوما للانتصار لكتاب الله وبيان اعجاز القرآن، وبيان عجز الناطقين بالعربية وأهل البلاغة والفخار فيها عن ان يضاهوه ولو بسورة من مثله، فالله عز وجل بيّن حقيقة في بداية «فصلت» ان القرآن نزل بلسان عربي (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) فلا حجة للعرب حقيقة في أن يجهلوا كتاب ربهم، فنحن أولى الناس بمعرفة مراد الله عز وجل، وليس ذلك فحسب بل وإبلاغه وايصاله الى عباده عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه السورة الكريمة أن القرآن واضح بين الالفاظ والمعاني لا لبس فيه ولا اشتباه، ولكن الشبهة في القلوب والميل عن الحق إنما هو من عمل الشيطان، فالانسان يجب ان ينتبه الى الفضل العظيم الذي رزقه الله عز وجل، فرحمة الله وفضله كتاب الله ونبيه من أعظم المنن على العبد.



بشارات عظيمة



فحبيباتي، حقيقة عندما نقرأ من بداية قول الله عز وجل (الحمد لله رب العالمين) فإن ذلك فضل عميم وخير عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من فهم كتابه وأحكامه والعمل بمحكمه والتصديق بمتشابهه (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة).



حبيباتي، البشارات لأهل الإيمان عظيمة، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بلطف عظيم منه لأهل الإيمان، حتى قبل ان يقبض يبشر بكل خير حتى تطمئن نفسه وتهدأ روحه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فسألته أمنا عائشة أننا نكره الموت فقال ليس هو ذلك ولكن المؤمن عندما يحتضر فإنه يبشر بما له من خير عند الله فيرغب في لقاء الله وفيما عند الله، فيترك هذه الدنيا مختارا، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الجنازة عندما يرى صاحب الإيمان البشارات التي أمامه يقول «قربوني» يريد أن يعجل به إلى قبره إلى دار جنته في دنياه، نسأل الله تعالى أن يجعل القبور خير منازل أهل الإيمان في دنياهم وأن يجعلها جنة من جنانه يا أرحم الراحمين، فالله عز وجل يقول (إن الذين قالوا ربنا الله) في هذا القول إعلان الإيمان وإعلان توحيد الله عز وجل، والله تعالى أظهر توحيد الربوبية والألوهية في هذه الآية الكريمة فقال ربنا هو الرب، تذكر ايها الإنسان ربك الذي أوجدك والذي غذاك وأمدك وهيأ لك وأطعمك حين لم تكن تطعم، وهيأ لك هذه الارض والكون ومن فيه حتى تحيا حياة كريمة وتحقق مراده فيك وهو عبادته عز وجل فلا تنشغل بما فيه بأن هيأ لك سبل الراحة في هذه الحياة، لكن الغريب ان الانسان انشغل بما خُلق له عما خلق هو من أجله، وكأننا حبيباتي في زيارة الى طبيب - ولله المثل الأعلى - تعلمون قد كان في زمان الكتب والقراءة استراحة الاطباء توضع فيها بعض المجلات وبعض الكتب لمن أراد أن يتسلى ويمضي وقته بذلك حتى يدخل الى التطبيب فتخيلوا ان يكون هذا الانسان صاحب الموعد مع الطبيب ولله المثل الأعلى قد حان موعده وقد شغل بقراءة هذه المجلات وتصفح هذه الكتب عما هو آت له أيحمد مثل هذا الفعل؟ لا يحمد. وهذه حقيقة كحال الانسان في دنياه إذا انشغل فيها عما خُلق له ولكن الإنسان لن يوفق الا بتوفيق الله له.

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)