

«ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا» (الكهف: 43 - 44).



بعد أن ركن هذا العبد الخاسر إلى قوته وقدرته! ونسي قدرة الله عز وجل، لم يستطع ان يرد عذاب الله وانتقامه في إهلاك زرعه وثماره، ولم يكن له جماعة ينصرونه على وقف هذا التدمير، بل كان عاجزا ضعيفا قد خارت قواه، فلم يجد من ينصره من دون الله.



يقول العلامة السعدي: ففي هذه القصة العظيمة، اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية، فألهته عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال.



في أي صراع بين الحق والباطل فإن الغلبة في النهاية لمن اتخذ الله وليا له، فكان الله ناصرا ومؤيدا له.



يقول المفسرون في الموسوعة القرآنية: ولم تكن لهذا الكافر جماعة ينصرونه أو ينقذونه من العذاب من غير الله، ولم يكن ممتنعا بقوته عن الهلاك والانتقام الإلهي.



قبس هذه الآية، كن مع الله دائما في المنشط والمكره، يكن الله معك ويتولاك وينصرك، ومن تخلى عن معية الله تخلى الله عن ولايته ونصره.