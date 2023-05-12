علاء مجيد



يؤكد القطاع المصرفي الكويتي مرونة نموذج أعماله المعتمدة على الأنشطة المصرفية الأساسية وحصافة السياسات الرقابية في إدارة المخاطر، حيث واصلت البنوك تحقيق نتائج قياسية وقفزات في أرباحها بالربع الأول من العام الحالي التي يدعمها زخم النشاط الاستهلاكي وزيادة الثقة بفضل ثبات أسعار النفط لفترات طويلة عند مستويات مرتفعة تبشر بتحقيق أول فائض مالي في الميزانية العامة بعد 8 سنوات من العجز، حسب توقعات أبحاث بنك الكويت الوطني.



وسجلت البنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 41.1% لتسجل أرباحا بقيمة 397.331 مليون دينار بالمقارنة بـ 281.688 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 49.1% من أرباح القطاع بـ 194.93 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 50.9% من أرباح البنوك بـ 202.39 مليون دينار.



يذكر أن آخر بنك أعلن عن أرباحه هو بنك الكويت الدولي KIB والذي حقق نموا في الأرباح خلال الربع الأول بنسبة 41.8% ليسجل 3.47 ملايين دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 2.45 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 28.64% لتصل إلى 949.24 مليون دينار مقارنة بـ 737.90 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



وحقق بنك الكويت الدولي KIB نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.1% من خلال تحقيق إيرادات بقيمة 17.16 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 16.03 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.



بلغ إجمالي الأصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر مارس الماضي إلى 118.49 مليار دينار بنسبة نمو 19.35% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 99.28 مليار دينار.



وحقق بنك الكويت الدولي KIB آخر البنوك التي أعلنت عن أرباحها نمو في الأصول بنسبة 0.9% من خلال بلوغ إجمالي الأصول إلى 3.43 مليارات دينار مقارنة بـ3.40 مليارات دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.